26-27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında "Tuz futbol turnuvası" düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Karatekin Parkı yanında oluşturulan alanda zemin tuzla kaplanarak saha oluşturuldu.

[Fotoğraf: AA]

Sahada ilk maç dün akşam Çankırı Belediyespor ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları arasında oynandı.

Futbolcular, çıplak ayak ile tuz üzerinde kıyasıya mücadele verdi. Futbol turnuvasında 28, voleybol turnuvasında da 23 olmak üzere 51 takım tuz zeminde mücadele edecek.

[Fotoğraf: AA]

Çankırı Belediyespor takımından Şenol Kıyak, 19-20 yıl profesyonel futbol oynadığını ve antrenörlük yaptığını belirtti.

"Ama ilk defa tuz üzerinde futbol oynadık. Çok değişik bir ortam. Kumdan daha farklı bir ortam. Çok güzel oldu. Çok memnunuz. Turnuvayı düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çankırı için güzel bir ortam oldu. İnşallah bunun devamı gelir. Bundan sonra böyle güzel organizasyonlara, turnuvalara şahitlik ederiz."

[Fotoğraf: AA]

Murat Dönmez ise çim sahalardan sonra tuz zemin üzerinde oynamanın farklılık oluşturduğuna işaret etti.

"Birazcık profesyonel futbol geçmişim var ama hayatımda ilk defa tuzda futbol oynadım. Gayet güzeldi. Çok hoştu. İlk defa böyle bir şeyin yapılması çok güzel. Çankırı'da olması daha ayrı güzel. Katılan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Çim sahalardan sonra tuz sahada oynamak çok zordu. Top hakimiyeti zordu."