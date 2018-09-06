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Sezon palamut bereketiyle başladı

Denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan balıkçıların yüzü avladıkları bol miktarda palamutla güldü.

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Sezon palamut bereketiyle başladı

Sabahın erken saatlerinde gırgır, trol ve küçük teknelerle denize açılan balıkçılar palamut avlayarak geri dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, sezonun iyi geçtiğini söyledi.

"Palamuttan memnunuz"

Karakaş, palamut ve diğer balıklardan avcılığın güzel olduğunu belirterek, "Palamut sezon başında gösterdiği gibi iyi durumda. Şu anda Akçakoca balıkçısı mutlu. Ciddi oranda balık tutuyor ve güzel para kazanıyorlar. Şu ana kadar denizden umudumuzu bulduk. Çok çok iyi olmamakla beraber gayet iyi durumda. Şu anda balıkçılarımız iyi para kazanıyor" dedi.

"Hamsi bolluğu olacak"

Fiyatların iyi olduğunu aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

"Şu anda balıklarımız palamut üzerinde avcılık yapıyorlar. 61 tane teknemizin 50 tanesi palamut avcılığı yapıyor. Birkaç tanesi trol avcılığı yapıyor. Yani balıkçılık gayet iyi durumda. Palamut fiyatları şu an 5 lira ile 8 lira arasında. Hamsi ve istavrit 10 lira. Barbun ve mezgitin en irisi 20 liradır. Fiyatlar şu anda çok uygun. Daha da artacağını ve çok da fazla oynayacağını tahmin etmiyorum. Şu anda çok iyi bir yönde hamsi bolluğu olacaktır. İstavrit çoğalacaktır. Palamut daha da çoğalacaktır ve daha da iri olacaktır. Daha da iyi yağlanacaktır. Tabii gram arttıkça fiyatlar yükselecek diye bir şey yok. Aynı fiyatlarda kalacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: palamut, deniz, balıkçı, avlanma
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