SOLOTÜRK gösterisi Söke semalarını renklendirdi

Aydın'da Söke Belediyesi tarafından organize edilen Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri Söke Şehir Stadı'nda gerçekleşirken, yüzlerce Sökeli SOLOTÜRK gösterisini hayranlıkla izledi.

İzmir Çiğli’den havalanan SOLOTÜRK F-16 jet uçaklarını Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ve Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan kullandı. Uçakların uçuşu sırasında Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçici bilgiler vererek, sunum yaptı.

Sökeliler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havada etkin, caydırıcı ve saygın gücünü yakından görme fırsatı buldu.

Gösterinin sonunda SOLOTÜRK adına Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçici’ye Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçici kendilerini Sökelilerle buluşturan Aydın Valiliği, Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi’ne teşekkür etti.

SOLOTÜRK’ün hava gösterisini izleyenler arasında Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve diğer davetliler yer aldı.

Kaynak: İHA