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Foça'da denize sızan akaryakıtın kaynağı henüz belirlenemedi

İzmir Foça'da denize sızan ve fuel-oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaynağını belirleme çalışmaları devam ediyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:00





