  • 06 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.563
    EURO 7.654
  • BIST 93419.6
    ALTIN 253.922
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Foça'da denize sızan akaryakıtın kaynağı henüz belirlenemedi

Foça'da denize sızan akaryakıtın kaynağı henüz belirlenemedi

İzmir Foça'da denize sızan ve fuel-oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaynağını belirleme çalışmaları devam ediyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Foçada denize sızan akaryakıtın kaynağı henüz belirlenemedi

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, bölgede kaba temizliğin tamamlanmasının ardından ince temizlik ve peyzaj çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Denize sızan akaryakıtın kaynağının henüz belirlenemediğini kaydeden Varan, akaryakıtın fuel-oil olduğunun belirlenmesi üzerine kaynağın bulunması çalışmalarının fuel-oil kullanan gemilere yönelik sürdürüldüğünü ifade etti.

Gemilerden alınan numuneler inceleniyor

Varan, fuel-oil kullanan 7 gemiden numune alındığını anlatarak, "Başka gemilerden de numune alınacak. Numuneler parmak izi tespiti için Tübitak Marmara Araştırma Merkezine gönderiliyor" diye konuştu.

Foça'da Gencelli sahilinde 31 Ağustos'ta tespit edilen akaryakıtın temizlenmesi için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, fuel-oil, foça, deniz, akaryakıt
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER