  • 06 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.562
    EURO 7.648
  • BIST 93377.85
    ALTIN 254.319
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İthalat ve ihracat izinleri elektronik ortama taşınıyor

İthalat ve ihracat izinleri elektronik ortama taşınıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat izinlerini elektronik ortama taşıyacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İthalat ve ihracat izinleri elektronik ortama taşınıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından verilen atık, katı yakıt, pil ve akümülatör, metal hurda ithalat izinleri ile tehlikeli ve tehlikesiz atık ihracatı izinleri elektronik ortamda sonuçlandırılacak.

Bakanlığın sorumluluğundaki işlemlerin tamamının internet üzerinden sonuçlandırılmasının hedeflendiği çalışmayla, ithalat ve ihracata konu maddelerin ticaretinin hızlandırılarak, daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sadece atıklar değil Bakanlık görev alanına giren diğer ürünlerin dış ticaretinde atılacak bu adım, başvuruların hızlı ve güvenilir sonuçlandırılmasına olanak tanıyacak. İthalat ve ihracat kapsamındaki diğer başvurular ise Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Yazılım geliştirildi

Açıklamada, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında da yer aldığı hatırlatılarak, uygulamanın yazılım alt yapılarının Bakanlık tarafından geliştirildiği vurgulandı.

Test aşamaları başlatılan yazılım, sürecin tamamlanmasının ardından kurumlararası "Tek Pencere Sistemine" entegre edilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: ticaret bakanlığı, ithalat, ihracat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER