İthalat ve ihracat izinleri elektronik ortama taşınıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından verilen atık, katı yakıt, pil ve akümülatör, metal hurda ithalat izinleri ile tehlikeli ve tehlikesiz atık ihracatı izinleri elektronik ortamda sonuçlandırılacak.

Bakanlığın sorumluluğundaki işlemlerin tamamının internet üzerinden sonuçlandırılmasının hedeflendiği çalışmayla, ithalat ve ihracata konu maddelerin ticaretinin hızlandırılarak, daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sadece atıklar değil Bakanlık görev alanına giren diğer ürünlerin dış ticaretinde atılacak bu adım, başvuruların hızlı ve güvenilir sonuçlandırılmasına olanak tanıyacak. İthalat ve ihracat kapsamındaki diğer başvurular ise Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Yazılım geliştirildi

Açıklamada, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında da yer aldığı hatırlatılarak, uygulamanın yazılım alt yapılarının Bakanlık tarafından geliştirildiği vurgulandı.

Test aşamaları başlatılan yazılım, sürecin tamamlanmasının ardından kurumlararası "Tek Pencere Sistemine" entegre edilecek.

Kaynak: AA