Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin ve Düzce'nin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, Karadeniz Bölgesi'nde rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3-5, doğusunda 6-8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4-6, batısında 6-8 kuvvetinde esecek ve dalga boyu 1,5-2,5 metreyi, Orta Karadeniz'de 3-4 metreyi bulacak.

Rüzgarın 3-5 kuvvetinde eseceği Marmara Bölgesi'nde dalga boyu 0,5-1,5 metre olacak.

Ege Bölgesi'nde rüzgar, Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2-4, öğle saatlerinden sonra 3-5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5, güneyinde 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 0,5-1,5 metre, güneyde ise 1,0-2,0 metreyi bulacak.

Akdeniz Bölgesi'nde rüzgar, batı ve kuzeybatıdan, bölgenin doğusunda batı ve güneybatıdan 3-5, Batı Akdeniz açıklarında 4-6 kuvvetinde esecek ve dalga boyu 1-2 metre, Batı Akdeniz açıklarında 2,5 metre olacak.

Kaynak: AA