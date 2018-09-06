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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Açıklamada, yarın 17.00'den müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı belirtildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: trafik, İstanbul
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