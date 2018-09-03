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İzmir Foça'da 100 kişilik ekiple temizlik sürüyor

İzmir Foça'da, Gencelli bölgesinde denize sızan ve fuel oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaba temizlik işlemi tamamlandı.

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İzmir Foçada 100 kişilik ekiple temizlik sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemede bulunduğu İzmir Foça'nın Gencelli bölgesinde,100 kişilik ekip temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, akaryakıt sızıntısıyla ilgili kaba temizleme işleminin tamamlandığını belirtti.

Varan, "İnce temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışma bitince sudan alacağımız numuneleri inceleyeceğiz, vatandaşlarımıza kısa zamanda temiz bir deniz bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Varan, "Şüpheli gördüğümüz gemi ve tankerler de dahil olmak üzere her yerden numuneler alıyoruz. Denizden alınan numunelerle karşılaştıracağız" diye konuştu.

Foça'nın Gencelli sahilinde 31 Ağustos'ta tespit edilen akaryakıtın temizlenmesi için çalışma başlatılmıştı.  

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, gencelli, foça, akaryakıt sızıntısı
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