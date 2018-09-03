Dışişleri'nden genç diplomatlara arabuluculuk eğitimi

Türkiye, arabuluculuk alanındaki birikimlerini paylaşmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, İslam ülkelerinin diplomatlarına bir hafta boyunca arabuluculuk eğitimi verecek.

Eğitimler hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Mesut Özcan, “Burada öncelikli olarak dünyanın farklı yerlerindeki arabuluculuk çalışmaları, çatışmaların ortaya çıkması sırasında ve sonrasında uygulanan örnekler ve farklı yerlerde yaşanan örnekler üzerinden bu sorunların çözülmesi için nasıl çabalar harcandığını genç diplomatlar ile tartışacağız.” dedi.

11 yabancı, 2 Türk diplomat katılıyor

Ankara’da gerçekleştirilecek eğitimlere 11 yabancı, 2 Türk diplomat katılıyor. Arabuluculuk eğitimi ile İslam coğrafyasında huzurun tesisine katkı hedefleniyor.

Amaçlarının İslam dünyasının farklı yerlerinde meydana gelen çatışmaların çözümü noktasında doğrudan doğruya İslam İşbirliği Teşkilatı diplomatlarının tecrübe kazanmaları, roller oynamalarını olduğunu belirten Özcan, “Bu konuda gerekli akademik ve diplomatik bilgi kazanıp sonra bu sorunların çözümü için çaba harcamalarını amaçlayan bir program.” dedi.

Kaynak: TRT Haber