  • 03 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.631
    EURO 7.706
  • BIST 94251.62
    ALTIN 255.463
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Boğazlar'ın güvenlik derecesi artırıldı

Boğazlar'ın güvenlik derecesi artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boğazlar'daki güvenliği artırmak için yeni tedbirler aldı. Alınan yeni tedbirle, karaya oturan gemilere müdahale için beklenilmeyecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Boğazların güvenlik derecesi artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Boğazlar'ın güvenlik derecesini artırmak amacıyla yeni tedbirler alındı.

Alınan yeni tedbirle, gemiler köprü ayaklarına 100 metreden fazla yanaşamayacak.

Daha önce karaya oturan gemiler için kaptanın kendi kurtarma planı bekleniyordu. Kaptana Boğazlar'da en fazla 6 saat, Marmara Denizi'nde ise 48 saat bekleme süresi veriliyordu. Bakanlık tarafından alınan kararla şimdi bu düzenlemeden vazgeçildi.

Yeni getirilen kuralla kurtarılma işleminden sonra, adli ve idari tedbirler kaldırılmadan geminin seferine izin verilmeyecek. Ayrıca kurtarma bedeli ve çevreye verilen zararların ödenmesi şartı da getirildi.

Askeri malzeme taşıyan ticari gemilere düzenleme

Yük olarak askeri malzeme taşıyan ticari gemiler de geçişlerini askeri gemi statüsünde tamamlayacak. 300 metreden uzun yolcu ve konteyner gemileri Boğazlar'a girmeden en az 10 gün önce bilgi verecek. 

LPG yüklü gemiler 

LPG yüklü gemiler de kapsama alındı. 150 metrenin üzerindekiler, Boğazlar'dan geçişlerini gündüz, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde yapacak.

Nükleer güçle çalışan ya da nükleer atık taşıyan gemi trafiği ise, denizdeki akıntı verileri göz önünde bulundurularak tek yönlü sağlanacak.

Çanakkale Köprüsü'ne geçici madde 

İnşaat aşamasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü için bir de geçici madde konuldu. 

Buna göre 200 metre ve üzeri tankerler Çanakkale Boğazı'ndan gündüz geçebilecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ulaştırma ve altyapı bakanlığı, boğazlar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER