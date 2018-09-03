Boğazlar'ın güvenlik derecesi artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Boğazlar'ın güvenlik derecesini artırmak amacıyla yeni tedbirler alındı.

Alınan yeni tedbirle, gemiler köprü ayaklarına 100 metreden fazla yanaşamayacak.

Daha önce karaya oturan gemiler için kaptanın kendi kurtarma planı bekleniyordu. Kaptana Boğazlar'da en fazla 6 saat, Marmara Denizi'nde ise 48 saat bekleme süresi veriliyordu. Bakanlık tarafından alınan kararla şimdi bu düzenlemeden vazgeçildi.

Yeni getirilen kuralla kurtarılma işleminden sonra, adli ve idari tedbirler kaldırılmadan geminin seferine izin verilmeyecek. Ayrıca kurtarma bedeli ve çevreye verilen zararların ödenmesi şartı da getirildi.

Askeri malzeme taşıyan ticari gemilere düzenleme

Yük olarak askeri malzeme taşıyan ticari gemiler de geçişlerini askeri gemi statüsünde tamamlayacak. 300 metreden uzun yolcu ve konteyner gemileri Boğazlar'a girmeden en az 10 gün önce bilgi verecek.

LPG yüklü gemiler

LPG yüklü gemiler de kapsama alındı. 150 metrenin üzerindekiler, Boğazlar'dan geçişlerini gündüz, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde yapacak.

Nükleer güçle çalışan ya da nükleer atık taşıyan gemi trafiği ise, denizdeki akıntı verileri göz önünde bulundurularak tek yönlü sağlanacak.

Çanakkale Köprüsü'ne geçici madde

İnşaat aşamasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü için bir de geçici madde konuldu.

Buna göre 200 metre ve üzeri tankerler Çanakkale Boğazı'ndan gündüz geçebilecek.

Kaynak: TRT Haber