Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular otobüsten indirilirken, yangın da ekipler tarafından söndürüldü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Kartal Metro-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü, TEM Samandıra Bağlantı Yolu'nda ilerlerken motor kısmından alev aldı.
Dumanların aracın içine yayılması üzerine yolcular sürücüyü uyardı. Aracı durduran sürücü itfaiyeye haber verirken, yolcular otobüsten indi.
İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü.
Yolcular da başka bir otobüse alınırken, maddi hasarın oluştuğu araç İETT garajına çekildi.
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