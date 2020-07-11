Haber Giriş: Kaynak: AA
Seyir halindeki aracın üstüne tramvay durağının camı düştü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Çapa-Şehremini tramvay durağındaki koruma camı, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
Millet Caddesi'nden Aksaray yönüne seyir halindeki cipin üzerine, Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'ndaki koruma camı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kazada kimse yaralanmazken cipte hasar oluştu.
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