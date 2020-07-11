Millet Caddesi'nden Aksaray yönüne seyir halindeki cipin üzerine, Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'ndaki koruma camı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazada kimse yaralanmazken cipte hasar oluştu.