Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ayasofya Camii'nde gün doğumu
Ayasofya Camii üzerinde gün doğumu, havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.
Dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı dün Danıştay 10. Dairesi tarafından açıklandı. Kararda Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiği açıklandı.
Açıklanan kararın ardından Ayasofya’da ilk gün doğumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü tüm ihtişamıyla Ayasofya’nın siluetini ortaya çıkardı.
Etiketler: ayasofyaSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:52
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