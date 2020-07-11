Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hafta sonu ülke genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmezken, Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:58
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