Haber Giriş: Kaynak: DHA
Seyir halindeki araç yandı, hamile sürücü kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde, hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Hamile sürücü, durumu gören başka bir sürücü tarafından otomobilden çıkarıldı. Araç, yangında kullanılamaz hale geldi.
Milas'ın Alatepe mevkiinde, Ören'den Akbük yönüne giden hamile Pınar Karaman yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Karaman otomobili yol kenarına çekerken, olayı gören sürücülerden Ali Tiriç, Karaman'ı otomobilinden çıkardı.
Motor kısmındaki alevler, kısa sürede otomobilin ön bölümünü sardı.
[Fotoğraf: DHA]
Otomobil küle döndü
Yanan otomobilde patlama sesleri gelirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrası alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
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