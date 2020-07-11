Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 45 gram uyuşturucu, 118 uyuşturucu hap, 5 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 4 tabanca ve 5 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:30
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