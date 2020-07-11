Haber Giriş: Kaynak: AA
Dalaman ve Göcek'te yanan alanlar yeni fidanlarla buluştu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Dalaman ve Göcek ilçelerinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar ağaçlandırıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yanan alanların yılı içerisinde ağaçlandırıldığını söyledi.
Dalaman-Göcek yangının hemen ardından bölgede çalışma başlatıldığını anlatan Yaprak, "Yanan alanların hızlı şekilde temizlenip, ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. İlk fidanları 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Seferberliği etkinliğinde toprakla buluşturduk. Kış ve bahar ayları boyunca bölgede çalışmalarımız devam etti" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Yaprak, yangının yıl dönümününde bir yıl önce yanan alanların küllerinden tekrar doğduğunu belirtti.
Etiketler: yangın ormanlık alan muğla göcek muğla dalamanSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 05:48
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