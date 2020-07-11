Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu’nun doğusunda cumartesi görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle itibarıyla Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.