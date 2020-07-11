Haber Giriş: Kaynak: AA
4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde cumartesi öğleyin yerel kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu’nun doğusunda cumartesi görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle itibarıyla Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: meteoroloji sağanak yağış hava durumuSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:37
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