Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'deki ormanlık alandaki yangın kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Dereköy'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 9 yardımcı takviye aracıyla 34 personelin gerçekleştirdiği çalışma sonucu, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.
Etiketler: Çanakkale yangın çanakkale haberSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 23:08
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