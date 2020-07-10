Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.
Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İl merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri sağanak nedeniyle su doldu.
Sanayi sitesindeki yollarda sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: AA]
Sarıkamış ilçesinde de sağanak dolayısıyla Halk ve Şehit Kemal Mutlu caddelerinde su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı ilçede, esnaf da iş yerlerine su dolmaması için tıkanan rögar kapaklarını temizledi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Etiketler: kars haber kars su baskınıSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 22:09
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