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Mersin'de 18 yaş altı gençler veli olmadan seyahat edebilecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin Valiliği, 18 yaş altı çocukların ve gençlerin seyahatleri için yanlarında veli veya vasi olması zorunluğunun kaldırıldığını açıkladı.
Mersin Valiliği, 18 yaş altı gençler için yeni bir seyahat kararı aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerde veli veya vasi bulunması zorunluluğunun kaldırılmasını kararlaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, yolculuk sırasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulandı.
Etiketler: mersin valiliği mersin haberSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 20:40
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