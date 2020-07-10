Mersin Valiliği, 18 yaş altı gençler için yeni bir seyahat kararı aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerde veli veya vasi bulunması zorunluluğunun kaldırılmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, yolculuk sırasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulandı.