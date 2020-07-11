Haber Giriş: Kaynak: AA
Bazı yerleşim bölgeleri karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID) ile mücadele kapsamında, bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Birecik'te 29, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 18, Harran'da 2, Karaköprü'de 13, Siverek'te 6, Suruç'ta 5 ve Viranşehir ilçesinde 22 ev karantinaya alındı.
Kentteki 46 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.
Etiketler: koronavirüs karantina covid-19 şanlıurfaSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:10
Son Haberler
- 09:41
- 09:41
- 09:30
- 09:52
- 09:23
Sıradaki Haber
Dalaman ve Göcek'te yanan alanlar yeni fidanlarla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz