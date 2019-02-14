Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı olan Fikret Yeni'nin, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'ndeki seçim bürosuna yüzleri maskeli kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Seçim bürosunun camları kırılırken, saldırı sırasında toplantı halinde bulunan yaklaşık 15 kişi yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olaydan sonra ara sokaklara kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Patlama oldu, herkes panikledi"

AK Parti Onur Mahallesi temsilcisi Yasin Ayık, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının toplantı yaptıkları sırada gerçekleştiğini belirtti.

Saldırının ardından karmaşa yaşandığını anlatan Ayık, "3-4 kişi dışarı koştuk, diğer arkadaşlar içeride kaldı. Böyle ufak tefek şeylerle gözümüzü korkutacaklarını düşünmesinler. Her hafta burada toplantımızı yapacağız." dedi.

Partililerden Hayriye Yılbaşı ise "Başkanımızı dinlerken bir anda gözüm dışarıda bir çocuğa takıldı. Çocuk gidip geldi. Daha sonra kar maskeli geldi. Kar maskeli geldikten sonra patlama oldu, herkes panikledi." diye konuştu.

Seçim bürosuna saldırıda bulunulan Fikret Yeni, 25 Ocak'ta partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmıştı.

Kaynak: AA