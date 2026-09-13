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Ekonomi
AA 13.09.2026 21:55

Türkşeker fabrikalarına 182 işçi alımı yapılacak

Türkşeker bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Türkşeker fabrikalarına 182 işçi alımı yapılacak

Türkşeker'in sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, işçi istihdamına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 182 işçi alımı yapılacağı belirtilerek, "Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak olup, iş pozisyonlarına ilişkin bilgiler kurumun internet sitesinden 14 Eylül Pazartesi 24.00'ten itibaren öğrenilebilecek ve 14 Eylül-18 Eylül arasında başvuru yapılabilecektir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, işçi alımına ilişkin detaylar da aktarıldı. Buna göre, şeker fabrikasında çalışmak üzere engelli kadrosundan 57, eski hükümlü kadrosundan 42 işçi alınacak. Makine fabrikası için de 83 sürekli işçi alımı yapılacak.

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