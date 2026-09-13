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Dünya
AA 13.09.2026 21:49

ABD'nin New Jersey eyaleti sular altında kaldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde gece boyunca etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu selde çok sayıda araç sular altında kalırken, bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

ABD'nin New Jersey eyaleti sular altında kaldı
[Fotograf: AA]

ABD'nin New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerini etkileyen şiddetli yağış, özellikle New Jersey'de sele dönüştü.

Eyaletin birçok bölgesinde gece boyunca etkisini hissettiren şiddetli yağış sonucu bazı araç bayilerindeki araçlar sular altında kaldı. Sel, çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasara yol açtı.

ABD'nin New Jersey eyaleti sular altında kaldı

Bazı otoyollarda da etkisini hissettiren şiddetli yağış, birçok bölgede trafiği durma noktasına getirdi.

Yetkililer, yağışların gün boyunca etkili olacağını bildirerek, özellikle trafiğe çıkacak olan kişilerin tedbirli olması yönünde çağrılarda bulundu.

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