Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Bestler Dereler bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel" müşterek operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 mağara ve 1 barınma alanında piknik tüpü, ayakkabı, 3 branda, örgüt kıyafeti, çok sayıda pil ve kablo ile bol miktarda gıda maddesi bulundu.

Sığınaklarda teröristlerin kullandığı değerlendirilen 2 dağ bisikleti de ele geçirildi.

Bulunan malzemeler güvenlik güçlerince imha edildi, mağara ve barınma alanları kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: AA