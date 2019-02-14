Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'de merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem sebebiyle endişeli anlar yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Çankırı Valisi Aktaş'tan açıklama

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor." dedi.

Aktaş yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin ardından hemen ilçelerde görüştüklerini belirtti.

Aktaş, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor ancak her ihtimale karşı ekiplerimiz hazır bekliyor." ifadesini kullandı.

Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk de "Depremi hissedip, dışarı çıktık. Gelen ilk bilgilere göre, herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Köylerle de temasa geçtik." diye konuştu.

Bu arada deprem, Ankara'nın Çubuk, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde de hissedildi.

Orta'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi.

Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün köylerle irtibat kurulduğunu ancak bir sorunun bulunmadığını, sabah daha geniş çaplı araştırma yapacaklarını söyledi.

Kayatürk, tedbir amacıyla okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Kaynak: AA