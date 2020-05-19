Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Bayramda şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu anda 15 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış kısıtlamsına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan” 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süre ile uzatılmıştır.” dedi

Şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması hangi illerde devam ediyor?

Seyahat kısıtlamasının devam ettiği iller:

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

Seyahat izni nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.

Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden geldi.

“https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru” linki üzerinden seyahat izin belgesine başvurulabilir.

Seyahat izin belgesini kimler alabilir?