Koca Yusuf, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artırıyor. Bu uçakların bakımı ise Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılıyor.

A400M Retrofit Proje Bakım Mühendisi Üsteğmen İsmail Barış Sağlam, uçağın Airbus tarafından 6 ayda yapılan hafif bakımlarının, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 3 ayda tamamlandığını söyleyerek, şunları anlattı:

"2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde, uçağın ilk envantere girdikten bugüne kadarki kullanıcı geri dönüşlerinin ve tasarım değişikliklerinin yer aldığı bir paketin de uçağa uygulanması planlanmaktadır. Retrofit dediğimiz bu uygulamaları Airbus dışında sadece biz uyguluyoruz, uygulayacağız. 2020 yılı sonunda bu proje başlayacak."