Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde proje bazlı üretim yapan bir firma, salgının ardından sanitasyon çözümleriyle ilgili talepleri karşılamak için Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Firma, yaklaşık 1,5 aylık sürecin ardından marketler için alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi, iş yerleri ve kamu kuruluşlarında kullanıma yönelik olarak da modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli geliştirdi.

Ürünleri için Türk Patent Enstitüsüne patent ve faydalı model başvurularını yapan firmanın dezenfektan çözümleri, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Ar-Ge çalışmaları başlatıldı

Firma sahibi Barış Arat, salgın nedeniyle projelerde yavaşlama olduğunu anlattı. Arat, hem bu dönemi boş geçirmemek adına hem de müşterilerden gelen talepler doğrultusunda dezenfektan sistemleriyle ilgili Ar-Ge çalışması başlattıklarını söyledi.

Arat, yaklaşık 1,5 ay süren çalışmaların sonunda firmalar ve kamu kurumları için akılcı ve ekonomik ürünler geliştirdiklerini anlatarak, "Şu an bunun meyvelerini topluyoruz. Amacımız, bu olağanüstü dönemde mevcut istihdamı korumak ve taleplerin kapasitenin üzerine çıkmasıyla çalışan sayımızı artırmak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Hiçbir yere temas ettirmeden poşetler dezenfekte edilebiliyor

Tasarladıkları modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli hakkında bilgi veren Arat, ürünün omuz hizasında dezenfektan püskürttüğünü, yüze, ağza ve burna temasın önüne geçtiklerini belirtti.

Arat, cihazların ayakkabıların altı da dahil olmak üzere komple hijyen sağladığını vurgulayarak, "Tasarladığımız modüler dezenfektan ünitesi pratikliği, kolay kurulumu, çok az yer kaplayan ergonomisi, ekonomik ve de güvenli olmasıyla tercih ediliyor. Büyük dezenfektan tankı ortalama 2 bin 500 kişiye kadar dezenfeksiyon işlemi yapılmasına olanak tanıyor. Kalabalık iş yerleri, kamu binaları, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerler için kullanıma uygundur" dedi.

Tasarladıkları diğer bir ürünün de alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Market çıkışında müşteriler, ellerindeki poşetleri saniyeler içerisinde hiçbir yere temas ettirmeden bu üniteden geçirerek elleri dahil poşetleri dezenfekte edebiliyor. Alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi sadece market değil, tüm paketli ürünlerin kolayca dezenfekte edilmesini sağlayan basit ve pratik bir çözümdür."

"Yoğun talep alıyoruz"

Ürünlerle ilgili faydalı model ve tasarım başvurularını yaptıklarını dile getiren Arat, şu anda 20 kişilik bir kadroya sahip olduklarını, Ramazan Bayramı'ndan sonra bu sayıyı artırmayı planladıklarını söyledi.

Arat, mevcut üretim kapasitelerinin günlük 30 adet olduğu bilgisini vererek, "Özellikle mağazalar ve marketlerden çok fazla talep geliyor. Rusya ve Almanya ile görüşüyoruz, bunun yanı sıra birçok ülkeden de talep geldi. İç pazardaki talebi karşıladıktan sonra ihracata da başlayacağız" dedi.

Ürünlerin, Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım için gerekli CE temel gerekliliklerinin tamamını karşıladığını belirten Arat, sipariş sonrası lojistik faaliyetleri yürüterek Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderdiklerini vurguladı.