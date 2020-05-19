Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da yoğun sis uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kırantepe mevkiinde sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Sisin etkili olduğu bölgede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
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