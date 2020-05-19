Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Peki, bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağına da değindi.
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir.” dedi.
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