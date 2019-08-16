Çorum'un Sungurlu ilçesinde sevgilisinin doğum günü nedeniyle sürpriz yapmak isteyen 19 yaşındaki 2 genç, mesire yakınlarında havai fişek attı.

Otluk alana denk gelen havai fişeğin kıvılcımları yangına neden oldu. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makinalarının da yardımıyla yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında bir çok çam ağacı kül olurken, polisin incelemesi sonucu 2 kişi sabah saatlerinde göz altına alındı.

Kaynak: TRT Haber