Türkiye
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
16 Ağustos 2019 Cuma 11:37 - Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 11:42
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin merkez ilçesi Kırıkdağ bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin merkez ilçesi Kırıkdağ bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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