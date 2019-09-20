İlçe Jandarma ekipleri, Belediye Başkanı Aputkan'ın Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan evinin yakınına gelerek pompalı tüfekle ateş edip kaçan şüphelilerin yakalanması için 780 kamera kaydını inceledi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda A.K, Ç.Ç, S.Ö. ve R.G'yi gözaltına alan jandarma, olayda kullanıldığı öne sürülen otomobil ile 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine 6 Eylül'de pompalı tüfekle ateş edilmiş, evinde bulunan Aputkan ve ailesinin yara almadan kurtulduğu saldırı sonucu evde 72 saçma deliği tespit edilmişti. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA