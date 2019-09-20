İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri okulların açılması ile birlikte çocukların güvenli bir şekilde okula gidip gelebilmeleri için okul önleri ile okul yakınlarındaki park ve bahçelerde uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler uygulamalar sırasında bir okulun yakınında bulunan parkta davranışlarından şüphelendikleri U.G.'yi (29) bir süre takip etti.

Şahsın üzerinde yapılan aramada boş oyuncak kutusunda saklanan 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA