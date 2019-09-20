Türkiye
Polisin "dur" ihtarına uymadı, bahçe duvarına çarptı20 Eylül 2019 Cuma 20:59 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 21:06
Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmak istediği sırada otomobiliyle bahçe duvarına çarptı.
Olay, Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi üzerinde meydana geldi.
B.A'nın otomobiliyle tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisin "dur' ihtarına uymayan sürücü hızla girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü olay yerinin yakınındaki çay bahçesinin duvarına çarparak durabildi.
Sürücü B.A. ile yanında bulunan arkadaşı A.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Bartın trafik Kazası polis Kovalamaca