Türkiye
İzmir'de 243 düzensiz göçmen yakalandı20 Eylül 2019 Cuma 20:36 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 20:38
İzmir'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 243 düzensiz göçmen yakalandı, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 6 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili, Çeşme, Foça, Karaburun, Bergama, Aliağa ve Menderes ilçelerinde durdurulan 10 araçta 243 düzensiz göçmen yakaladı. Araçlarda 5 bot, 2 bot motoru ve 2 bot şişirme aparatı ele geçirildi.
Kaçak geçişi organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerini ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Kaynak: AA
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