Diyarbakır anneleri günlerdir HDP il başkanlığı önünde. Anneler neden orada eylem yapıyor sorusunun yanıtı terör örgütünden kaçan ve teslim olan bir eski örgüt üyesinin ifadelerinde saklı.

2 yıl örgütte kalan genç güvenlik güçlerine teslim oldu. Pişman olan eski örgüt üyesi TRT Haber'e konuştu:

"Örgüte katılım HDP üzerinden"

"Örgüte katılma şeyi sürekli HDP üzerinden yürüyordu, bunu biliyordum. O dönemde ben kendim yaşadığım ilçenin HDP binasına gittim. Oradaki şahıslarla tanıştım. Kendileri beni bir diğer ilçe binasına gönderdiler, yine HDP. En son İstanbul üzerinden katılım yaptım."

Etkin pişmanlık yasasından faydalanan eski örgüt üyesi organizasyonun HDP'de resmen görevi bulunmayanlar üzerinden işletildiğini anlattı:

"İnsanların tanıdığı yetkililer genelde seninle konuşmuyor. Şöyle; örgütün görevlendirdiği, hiçbir şey yapmayan, genelde parti binası içinde hiçbir şekilde hiçbir görevi olmayan fakat sorumlu olan kişiler genelde bu işi yürütüyorlardı. Çünkü gizli yapıyorlar bu işleri."

"HDP'li grup, örgüt yöneticisiyle Lice'de toplantı yaptı"

İtiraflara göre terör kıskacında HDP'li yöneticilerin de rolü bulunuyor:

"Lice kırsalında faaliyet gösterdiğim sıralarda yaz aylarında HDP'li bir grubun geldiğini gördüm. O dönem örgütün Diyarbakır şehir çalışmaları, siyasi, legal çalışmalarıyla ilgilenen üst düzey örgüt mensubuyla görüştüklerini gördüm. Bunlardan biri HDP milletvekili şu anda milletvekilliği yapan kişiydi. Gelip yaklaşık 2 saat bir toplantı yapıp tekrar gizli bir şekilde, gizli yollarla döndüklerini gördüm."

"Bazı zengin çocuklarını HDP dağdan indirdi"

Eski örgüt üyesi çok dikkat çekici bir noktayı daha gözler önüne serdi:

"Bazı zengin aileler var örneğin. Çocukları bir şekilde örgüte katılmış. Mesela HDP bunları getirebiliyor. Örneğin bir HDP'li belediye başkanının kardeşi, amcasının oğlu veya akrabasının oğlu gittiği zaman bir şekilde getirebiliyorlar bunları. Hiçbir şekilde sorun olmuyor ama işte fakir fukaranın çocuğu gidiyor arada."

"Annem, babam perişan olmuşlardı"

Pişman olan PKK eski üyesinin kandırılmış örgüt üyelerine çağrı yaptı:

"Tahliye olduktan sonra gerçekten çok iyi bir karar verdiğimi gördüm. Çünkü gerçekten annem, babam perişan olmuşlardı. Oradaki gençlerin bunu düşünmesi gerekiyor. Eğer görürlerse beni, bir şekilde en yakın zamanda, en yakın askeri birliğe, askeri bölgeye teslim olsunlar."

Kaynak: TRT Haber