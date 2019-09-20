Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı demir yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Bekirdere mevkisinde devrildi.

Kazaya, aynı yönde giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil de karıştı.

Yaralının olmadığı kazada, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı, İstanbul istikametine de trafik yoğunluğu yaşandı.

Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Derince gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Tır ve yola devrilen profil demirlerin vinçle kaldırılmasının ardından yaklaşık 3,5 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.

Bolu Dağı'nda sis

Öte yandan Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkileriyle Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sis ve sağanak sebebiyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerliyor.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA