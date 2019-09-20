İstanbul'da Teknofest heyecanı sürüyor. TEKNOFEST'in 4. gününde TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de etkinlik alanındaydı.

2 oğluyla TEKNOFEST'i ziyaret eden Eren, "Kargo dahil tüm uçakların içerisine girebilmek çok güzel bir şey. Ben 2 oğlumla birlikte geldim buraya. Onlarla beraber geziyoruz, onlar benden daha heyecanlı. Geçen yıl TEKNOFEST’e getirmedim diye uzun bir süre küstüler." dedi.

TEKNOFEST alanındaki stadlardan biri de TRT'ye ait. Ziyaretçiler 3'te 3 Tarih Yarışması'na katılarak soruları bilmeye çalıştı.

"TRT Çocuk açık ara birinci"

İbrahim Eren, festivalde TRT Çocuk'a ilginin yoğunluğuna işaret etti:

"TRT Çocuk, Türkiye’nin açık ara en çok izlenen kanalı. Hiç reklam almıyoruz. Aileler çocuklarını güvenle televizyonun önünde bırakabiliyor.Pedagoglar var, bunlar tüm senaryoları okuyor, ekrana çıkartıyor."

İbrahim Eren, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte stantları gezdi.

Payitaht Abdülhamit dizisi oyuncuları TRT standındaydı

Bu arada gün içinde TRT standının önemli ziyaretçileri de vardı. TRT 1'in sevilen dizilerinden Payitaht: Abdulhamit'in bazı oyuncuları etkinlik alanını gezdikten sonra TRT standınına uğradı.

Kaynak: TRT Haber