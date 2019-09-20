Diyarbakır'da oturma eylemine katılan Remziye Akkoyun, dün eşi ile birlikte tanımadıkları bir kişi tarafından tehdit edildi.

Ailenin eylemini aşağılayan ve aileye tehditler savuran şüphelinin kimliği güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek belirlendi. Şüpheli, polisin bugün gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıs hakkında yapılan detaylı araştırmalarda; söz konusu şahsın, İlimizde HDP tarafından organize edilen ve PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklamalarına katılım sağladığı tespit edilen şahıs hakkında yürütülen tahkikat devam etmektedir." denildi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemi devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber