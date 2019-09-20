Türkiye

İstanbul'daki köprüler, baş ve boyun kanserine dikkati çekmek için renklendirildi

20 Eylül 2019 Cuma 21:37 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 21:44

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, baş ve boyun kanserlerine dikkati çekmek amacıyla mavi, mor ve pembe renkte ışıklandırıldı.