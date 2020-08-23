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Selin vurduğu Dereli havadan görüntülendi
Giresun'un Dereli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selin neden olduğu yıkım havadan görüntülendi.
Balçık, taş ve ağaç parçalarıyla dolan Dereli ilçesinde afetin boyutu, havadan görüntülendi.
İlçe merkezinde yer yer 3 metreye ulaşan balçık nedeniyle iş yerleri ve dükkanlar ağır hasar gördü, sürüklenen araçlar ise toprağa saplandı.
Karadeniz'e çamur aktı
Felaketin yaşandığı Giresun’da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı.
Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede ekiplerin kayıpları arama-kurtarma çalışması devam ediyor.
Etiketler: sel felaketi giresun dereliSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 13:08
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