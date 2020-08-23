Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.
İlçede Kokar mevkiindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz, yangına müdahale etti.
Ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: urla orman yangını Kokar mevkii izmirSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 15:28
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