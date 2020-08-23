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Selin vurduğu Giresun'a bir uyarı daha
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, selin vurduğu Giresun için bir uyarı daha yaptı. Uyarıda; Görele, Doğankent ve Çanakçı ilçelerinde çok kuvvetli yağışın beklendiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Giresun'un Doğu ilçeleri Görele, Doğankent ve Çanakçı'da görülecek yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olması bekleniyor.
Etiketler: meteoroloji görele giresun Doğankent çanakçıSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 12:18
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