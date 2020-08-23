Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Giresun'un Doğu ilçeleri Görele, Doğankent ve Çanakçı'da görülecek yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olması bekleniyor.