Selin hasarı havadan görüntülendi: Kayıp bebek için arama çalışmaları sürüyor

Aksaray'daki selin bıraktığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Kireçlik mevkisinde dün akşam yaşanan sel sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı. Selde kaybolan 3 aylık bebek için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olayın yaşandığı yola paralel akan kanal boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ve jandarma ekiplerine, Antalya AFAD'dan gelen 15 kişilik dalgıç ekibi de katıldı.

Aramanın yapıldığı kanalda ekipler, "sondalama" yöntemiyle Asel bebeği arıyor.

Öte yandan bebeğin annesi Hayriye Balcan'ın hastaneden bu sabah taburcu edildiği öğrenildi.

Vali Kumbuzoğlu: 100-150 kişilik bir ekiple arıyoruz

Afet alanına gelen Vali Kumbuzoğlu, beraberindeki Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile alanda incelemelerde bulundu.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, dağ eteklerinden gelen suyun geniş çaplı bir sele neden olduğunu ifade etti.

Meteorolojinin, muhtemel sel felaketlerine karşı, hangi bölgede sel olabileceğine dair sık sık uyarılarda bulunduğunu anımsatan Kumbuzoğlu, "Buralar da uyarı kapsamındaydı. Buradaki kara yolu trafiği yoğun, günde 5-6 bin kişinin geçtiği bir kara yolu. Uyarılara rağmen bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kayıp bebeğimiz aranıyor" dedi.

2 motosiklet sürücüsü de şu an aranıyor

Arama çalışmalarının devletin tüm imkanlarının seferber edilerek yürütüldüğünü anlatan Kumbuzoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine 2 motosiklet sürücüsü de şu an aranıyor, doğru mu değil mi bilmiyoruz ama aramalarımızı sürdürüyoruz. AFAD, emniyet, jandarma, askerimiz, 100-150 kişilik bir ekiple arıyoruz. Amacımız bebeğimize, varsa eğer 2 motosiklet sürücüsüne en kısa sürede ulaşmak. Dün geceden beri bir kriz merkezi oluşturduk, başkanlığını ben yürütüyorum."

Öte yandan halen trafiğe kapalı olan Aksaray-Ihlara kara yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.