Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.09.2023 10:27

FETÖ'nün yeni tehdidi: Üniversite öğrencilerine "senetli" tuzak

Son yıllardaki operasyonlarla güç kaybeden FETÖ'nün üniversitelerde yeni öğrenci temini için örgüt evlerinde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı senet imzalattığı, örgütten uzaklaşan veya evden ayrılmak isteyen öğrencilerin bu senetlerle tehdit edildiği belirlendi.

FETÖ'nün yeni tehdidi: Üniversite öğrencilerine "senetli" tuzak
[Fotograf: AA]

Güvenlik kaynaklarından edilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt içindeki gelir kaynakları kurutulan, kurumları kapatılan ve hareket alanı ortadan kaldırılan FETÖ, eleman temini için yeni bir yöntemi devreye soktu.

Örgüte eleman temininde zorlanan FETÖ, son dönemde özellikle üniversitelere yönelik yeni öğrenci temini çalışmalarına yöneldi.

Hedef üniversite öğrencilerini kurye olarak kullanmak

Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin bu doğrultuda talimat gönderdiği mensuplarından, üniversite öğrencilerini örgüt evlerinde kalmaya ikna etmelerini istedikleri öğrenildi.

Söz konusu örgüt evlerinde ise öğrencilerden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okumaları, konuşma videolarının izlemelerinin yanı sıra, örgüt mensubu olmayan okul arkadaşlarının örgüte kazandırılması ile diğer örgüt mensuplarına para ve talimat notları iletilmesi gibi faaliyetlerde kuryelik yapmaları talep ediliyor.

Öğrenciler, senetlerle korkutuluyor

Ayrıca, Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin talimatıyla üniversitelerde yeni öğrenci temini için uğraşan FETÖ mensuplarının, evlerde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı senet imzalattığı belirlendi. Bu senetlerin, daha sonraki dönemde örgütten uzaklaşan veya evden ayrılmak isteyen öğrencileri tehdit amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Öte yandan kiralanan evlerde kalan öğrencilerin, hayatın olağan akışına uygun şekilde davranmaları, şüphe çekici hal ve hareketlerden kaçınmaları, hazırlanacak senaryolar üzerinden, ev "abilerini" ya da "ablalarını" örgüt mensubu olmayan diğer öğrenci arkadaşları ile tanıştırmaları yönünde sıkı şekilde uyarıldığı da belirlendi.

FETÖ'nün yeni tehdidi hükümetin gündeminde

FETÖ'nün üniversite öğrencilerine yönelik eleman temin faaliyetleri hükümetin gündemine de taşındı. Konuyla ilgili bakanlıklar ve kurumlar uyarılırken, FETÖ'nün bu faaliyetini engellemeye yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tüm üniversite rektörlerine gönderdiği mesajda, üniversitelerden, öğrencilerin barınma ihtiyacı konusunda yardımcı olmalarını ve rehberlik etmelerini istedi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılında 81 ildeki 822 yurtta 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceği kaydedildi.

Ayrıca, çok sayıda belediyenin de öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Ev sahipleri ve apartman sakinleri uyanık olmalı

Güvenlik ve terör uzmanları, FETÖ'nün sözde yönetici kadrosunun yaş ortalamasının 70'i geçtiğine, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında örgütün yeni eleman temininde zorlandığına dikkati çekti.

Uzmanlar, FETÖ'nün son dönemde devreye sokmaya çalıştığı öğrenci temin faaliyetlerine devam etmesinin bir beka sorunu olduğunu belirtti.

Üniversitelere yönelik çabaların örgütün son çırpınışları olduğunu belirten uzmanlar, ev sahipleri ve apartman sakinlerinin uyanık olmaları gerektiği, aksi takdirde bu evlerin yeni terör yuvalarına dönüşebileceği konusunda da uyardı.

ETİKETLER
FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Samsun'da sel: 1717 personelle müdahale sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
11:45
Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüme 35 bin 395 başvuru
11:42
Emtia piyasasına geçen hafta pozitif seyir hakim oldu
11:40
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
11:52
Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 5’i çocuk 17 yaralı
11:26
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı
Yunanistan'daki yangınlar ormandaki canlıları yok ederken kurtulanları da yuvasız bıraktı
Yunanistan'daki yangınlar ormandaki canlıları yok ederken kurtulanları da yuvasız bıraktı
FOTO FOKUS
Türkiye robotik cerrahi başarısıyla ön plana çıkıyor
Türkiye robotik cerrahi başarısıyla ön plana çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ