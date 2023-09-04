FETÖ'nün yeni tehdidi: Üniversite öğrencilerine "senetli" tuzak

Güvenlik kaynaklarından edilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt içindeki gelir kaynakları kurutulan, kurumları kapatılan ve hareket alanı ortadan kaldırılan FETÖ, eleman temini için yeni bir yöntemi devreye soktu.

Örgüte eleman temininde zorlanan FETÖ, son dönemde özellikle üniversitelere yönelik yeni öğrenci temini çalışmalarına yöneldi.

Hedef üniversite öğrencilerini kurye olarak kullanmak

Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin bu doğrultuda talimat gönderdiği mensuplarından, üniversite öğrencilerini örgüt evlerinde kalmaya ikna etmelerini istedikleri öğrenildi.

Söz konusu örgüt evlerinde ise öğrencilerden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okumaları, konuşma videolarının izlemelerinin yanı sıra, örgüt mensubu olmayan okul arkadaşlarının örgüte kazandırılması ile diğer örgüt mensuplarına para ve talimat notları iletilmesi gibi faaliyetlerde kuryelik yapmaları talep ediliyor.

Öğrenciler, senetlerle korkutuluyor

Ayrıca, Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin talimatıyla üniversitelerde yeni öğrenci temini için uğraşan FETÖ mensuplarının, evlerde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı senet imzalattığı belirlendi. Bu senetlerin, daha sonraki dönemde örgütten uzaklaşan veya evden ayrılmak isteyen öğrencileri tehdit amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Öte yandan kiralanan evlerde kalan öğrencilerin, hayatın olağan akışına uygun şekilde davranmaları, şüphe çekici hal ve hareketlerden kaçınmaları, hazırlanacak senaryolar üzerinden, ev "abilerini" ya da "ablalarını" örgüt mensubu olmayan diğer öğrenci arkadaşları ile tanıştırmaları yönünde sıkı şekilde uyarıldığı da belirlendi.

FETÖ'nün yeni tehdidi hükümetin gündeminde

FETÖ'nün üniversite öğrencilerine yönelik eleman temin faaliyetleri hükümetin gündemine de taşındı. Konuyla ilgili bakanlıklar ve kurumlar uyarılırken, FETÖ'nün bu faaliyetini engellemeye yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tüm üniversite rektörlerine gönderdiği mesajda, üniversitelerden, öğrencilerin barınma ihtiyacı konusunda yardımcı olmalarını ve rehberlik etmelerini istedi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılında 81 ildeki 822 yurtta 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceği kaydedildi.

Ayrıca, çok sayıda belediyenin de öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Ev sahipleri ve apartman sakinleri uyanık olmalı

Güvenlik ve terör uzmanları, FETÖ'nün sözde yönetici kadrosunun yaş ortalamasının 70'i geçtiğine, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında örgütün yeni eleman temininde zorlandığına dikkati çekti.

Uzmanlar, FETÖ'nün son dönemde devreye sokmaya çalıştığı öğrenci temin faaliyetlerine devam etmesinin bir beka sorunu olduğunu belirtti.

Üniversitelere yönelik çabaların örgütün son çırpınışları olduğunu belirten uzmanlar, ev sahipleri ve apartman sakinlerinin uyanık olmaları gerektiği, aksi takdirde bu evlerin yeni terör yuvalarına dönüşebileceği konusunda da uyardı.