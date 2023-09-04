İstanbul'da 5 milyar liralık siber dolandırıcılık operasyonu

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine "İdol Forex" adlı sözde yatırım şirketini takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 farklı adrese yapılan operasyonda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile suça konu şirket hesaplarının yer aldığı belge ve doküman ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Önce yüksek kar vaadi, sonra çöküş

Sosyal medya platformlarına "İdol Forex" adlı sözde yatırım şirketi adına reklam veren şebeke, kendisiyle irtibat kuran kişilere yüksek kar vaadinde bulunuyordu.

İlk etapta az miktar para yatıran kişilere kısa sürede yüksek oranda kar ettiği söyleniyor, daha yüksek kar beklentisine giren mağdurlar daha fazla para göndererek şebekenin ağına düşüyordu.

Yatırımcının parası istenen seviyeye ulaştığında ise yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda zarara uğranıldığı söylenerek mağdurlar dolandırılıyordu.

Toplanan para 10 paravan şirkete dağıtılıyor

Şebekenin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayla altın aldığı, alınan altının yine şebeke tarafından kurulan 10 paravan şirket üzerinden nakde çevrilerek izinin kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı incelemelerde "İdol Forex" adlı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nda kaydının bulunmadığını belirledi. Ayrıca söz konusu şirketlerin hesap hareketi miktarının 5 milyar lira olduğu da tespit edildi.

Şebeke üyelerinin yakalanmasının ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şikayette bulunan mağdur vatandaşın 261 bin liralık mağduriyeti de giderildi.