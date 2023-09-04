Manisa'da gelin ve damada 45 metre para takıldı

Hatice Kübra ve Semih Sarıpınar, Soma'da bir düğün salonunda yapılan törenle evlendi.

Takı merasimi sırasında damadın arkadaşları tarafından çifte bir sürpriz yapıldı.

Damadın arkadaşlarınca çifte, 5 liralık banknotlardan oluşan 45 metrelik para zinciri takıldı.

Arkadaşlarıyla anı kalması için böyle bir şey yaptıklarını belirten Furkan Korkmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Damat Semih Sarıpınar ise şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Haberim yoktu. 1 metre, 2 metre neyse de 45 metre... Yani bir sürpriz vardı ama bunu beklemiyordum" dedi.

Gelin Hatice Kübra Sarıpınar da düğüne katılanlara teşekkür etti.